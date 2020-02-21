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الزمالك يستأنف تدريباته غدًا إستعدادًا للقمة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:15 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على بدء الاستعداد لمباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري بداية من الغد.

وأعلن مسئولو نادي الزمالك في وقت سابق رفضهم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري بسبب ضيق الوقت وضغط اللقاءات على كافة المستويات.

وتصل بعثة الفريق إلى مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم قادمة من الإمارات بعد خوض لقاء السوبر المصري بالأمس، على أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من الغد بعد حصولهم على راحة اليوم.

وفضل كارتيرون إستئناف التدريبات بشكل طبيعي بداية من الغد تحسبًا لخوض مباراة القمة في موعدها بشكل طبيعي.

وفاز الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي بالأمس بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.
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