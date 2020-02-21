بسمة لـ"الفجر الفني": "أنا طماعة وعاوزة أمثل كتير.. وهذا ماجذبني للمشاركة في بعلم الوصول"

ممثلة موهوبة استطاعت أن تخطف الأنظار إليها بأدوارها المميزة، غابت عن التمثيل لفترة طويلة ولكنها عادت حالياً بقوة وحماس، حيث يعرض لها فيلم "رأس السنة"، وتنتظر عرض فيلم'بعلم الوصول'، وعلي وشك الانتهاء من فيلم 'ماكو'.





كان لـ" الفجر الفني " حوار خاص مع الفنانة بسمة، التي تحدثت عن تجربتها في 'بعلم الوصول'، والشخصية التى تجسدها خلال هذا العمل، وسبب ابتعادها عن مجال التمثيل لسنوات طويلة.





وإلي نص الحوار:



نهنئك على فيلم "بعلم الوصول" ..كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟





التجربة كانت مميزة بالنسبة لي، من حيث فكرة الفيلم بشكل عام، والشخصية التى اجسدها بشكل خاص حيث يخوض الفيلم في الأعماق النفسية، كما أن المخرج هشام صقر أتاح لي الحرية في الشخصية بحيث لو وجدت شيء غير مناسب نغيره، ونستقر علي ماهو المناسب للشكل النهائي.





ما هي تفاصيل شخصية 'هالة' التي تجسيدها في 'بعلم الوصول'؟





"هالة" امرأة لديها اكتئاب منذ وفاة والدها، ثم بعد ذلك زاد الاكتئاب بعد الولادة، كانت دائماً تحتمي في والدها من الدنيا قبل وفاته، ثم بعد ذلك زوجها، وعندما دخل زوجها السجن، اضطرت أن تواجه الحياة بنفسها، ثم بعد ذلك تدور الأحداث والمفاجآت في شخصية 'هالة'.





كيف استعدت لشخصية"هالة"؟



التحضير للشخصية من خلال القراءة والمشاهدات لأشياء مختلفة قريبة من شخصية هالة، بالإضافة إلي دراسة وقراءة الكتب.





وما هي المشاهد الصعبة التى واجهتك أثناء تصوير 'بعلم الوصول'؟



المشاهد أغلبها صعبة لأن أغلبها يعتمد على الجزء النفسي، وكيف تفرق بين كل حالة عن الثانية في مراحل الاكتئاب، وكنا حريصين على أن تكون شخصية هالة في كل مرحلة اكتئاب مختلفة حتي لا نسير على نفس الوتيرة والشكل والايقاع طوال الفيلم.





كيف كانت كواليس العمل مع نجوم جدد في 'بعلم الوصول'؟



التجربة كانت ظريفة جدا، وكان شرف لي العمل مع مجموعة من الممثلين الموهوبين، وأنا اتعلمت منهم الكثير، ولأن عدد أبطال الفيلم قليل فكانت الكواليس أشبه بالأجواء الظريفة.





ماذا عن فيلمك الجديد "ماكو"؟



بتبقي لي يوم واحد فقط من تصوير فيلم 'ماكو' وهو فيلم مغامرة ومختلفة بالنسبة لي، وهناك مشاهد لي تم تصويرها تحت الماء وهذه تجربة جديدة وشيقة.



وما معايير نجاح الفيلم من وجهة نظرك؟



بالنسبة لي لو الفيلم أثر في 1% من الجمهور الذي شاهد العمل فأنا أكون راضية عن العمل، ومن المفترض أن الإيرادات مؤشر لنجاح الفيلم، ولكن كل ما يهمني أن دوري يعلم ويؤثر في الجمهور.





عودتك لمجال التمثيل بقوة وحماس..ماسبب ذلك؟



أنا طماعة وعاوزة أمثل كثير وأقدم أدوار مختلفة وجديدة بمعني إني جعانة تمثيل وعاوزة أقدم شخصيات وأدوار كثيرة هذه الفترة، والحمد لله إن الثلاثة أفلام هيتعرضوا في فترة زمنية قريبة من بعضها، لأنهم هيحققوا مااسعي له وهو أن الجمهور والقائمين على الأعمال السينمائية يروني في ثلاثة أفلام مختلفة شكلا وموضوعا، وبالتالي الجمهور يرجع يتذكرني من جديد، والقائمين على الأعمال السينمائية يعيدوا تقييمي على هذه الفترة.





ما سبب ابتعادك هذه المدة الطويلة عن التمثيل؟



زواج وولادة وبالتالي اتعطلت عن التمثيل، ولكن كنت متواجدة ولكن بشكل طفيف.





هل اختلفت معايير اختيارك للأدوار حالياً عن قديما؟



المعايير الأساسية لم تتغير، الاختلاف حدث لحدوث تغييرات وتطورات في شخصيتي، وكل مايهمني هو فكرة أن أشعر بالدور والشخصية وأن يرضيني من الداخل.