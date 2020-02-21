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السبت.. عمرو موسى يدعو إلى الاشتباك مع صفقة القرن في برنامج "الحكاية"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:57 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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يحل عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا؛ ووزير الخارجية المصري الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ضيفًا في برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وذلك مساء بعد غد السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة "mbc مصر".

ويتحدث موسى، عن مواقفه تجاه عدد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية والتي شغلت الرأي العام العربي لسنوات، أبرزها مواقفه من القضية الفلسطينية وخطة ترامب للسلام، حيث دعا موسى العالم العربي مؤخرًا إلى الاشتباك الجريء مع العرض الأمريكي الإسرائيلي للسلام.

كما سيكشف عمرو موسى، باعتباره رئيس هيئة حكماء أفريقيا، عن دوره في دفع العمل الإفريقي المشترك وإيقاف النزاعات المسلحة في القارة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات عن عدد من الدول الإفريقية.

ومن المتوقع أن يكشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أخر تطورات الصراع في ليبيا وذلك منذ بداية أحداث الربيع العربي التي تزامنت مع الحرب الأهلية الليبية الأولى وحتى التدخل العسكري الأجنبي، ودور تركيا التخريبي في أزمات سوريا وليبيا.

"الحكاية".. برنامج توك شو يطل من خلاله الإعلامي عمرو أديب على جمهوره من الجمعة إلى الأثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الــ 10 مساء على شاشة "mbc مصر".
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عمروموسى عمرو أديب أخبار مصر

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