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تصريحات مدرب برشلونة قبل مواجهة إيبار في الدوري الإسباني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:54 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي نبوي
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أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على أهمية مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه إيبار في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"إيبار سيريد الضغط علينا في ملعبهم ، ونحن بحثنا عن حلول لهذا الأمر عندما نلعب خارج الأرض".

وتابع :"كل مباراة هي تجربة جديدة، المنافسون يقومون بأشياء مختلفة، ويجبرونك على البحث عن حلول، نتوقع ان ايبار سوف يضغط عاليا، ونحن نبحث عن حلول في التدريبات".

وزاد :"نحضر لمباراة الغد وكأنها أخر مباراة بالدوري ، إضافة 3 نقاط مهمة جدا ، البعض قد يقول أنها مباراة سهلة ولكنها لن تكون ، علينا التركيز التام".

وأشار :"في دوري الابطال تحصل أشياء منطقية وأشياء غير منطقية، تابعت البطولة منذ 20 عاما، وكيف فازت الأندية بهذا اللقب، صحيح نحن نفتقر إلى بعض الأمور، ولكن مرشحون مثلنا مثل أي خصم للفوز باللقب، نحن نصل في مستوى جيد".

وتابع :"نحن نركز بشكل كبير على قضايا كرة القدم، نحن نعرف ما يحدث، لكننا نحاول عدم التأثير على الفريق، نحن نركز على أهدافنا الرياضية، وباقي الأشياء نحاول أن يكون تأثيرها قليل".

وحول إمكانية مشاركة الوافد الجديد برايثوث في مباراة الغد قال :"بالتأكيد سنرى برايثوث أساسي في مباريات ، لكن ربما الأن الامر مبكرا قليلا لإنه وصل للتو ، مع أنه وصل متحمس جدا .. سيساعدنا بكل تأكيد".

وأثنى على برايثوث قائلًا :"برايثوث ليس فقط يملك قدرة كروية ممتازة ، لكنه أيضا يعمل بجهد كبير جدا بالملعب وعقليته قتالية".

وأوضح :"الضجة التي تحدث حول النادي لا تؤثر بي بكل صراحة ، وأشعر أنها لا تؤثر باللاعبين".

وعن نيته في إراحة بعض اللاعبين لأجل دوري الأبطال أتم حديثه :"نيتنا الفوز غدا أولا ، أثناء مجريات المباراة ربما سنقرر ".
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