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أب يجبر ابنته على تناول أقراص حفظ الغلال "السامة" بالبحيرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:37 م
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ارشيفية
ارشيفية
إسلام أمين
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، من كشف لغز العثور على جثة ربة منزل ونقلها للمستشفى العام في ظروف غامضة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والديها لشكهما في سلوكها، حيث أجبروها على تناول قرصين لحبوب حفظ الغلال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام يفيد بوصول "ا.ع.ح" 20 عامًا، ربة منزل جثة هامدة ومقيمة بإحدى القرية مركز الدلنجات، وبسؤال والدها أفاد بسقوطها من أعلى المنزل، وبتوقع مفتش الصحة الكشف الطبي عليها أفاد بوجود شبه جنائية في الوفاة.

وعلى الفور، وجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وملابساتها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها "ع.ح.ا" 48 عامًا - عامل زراعي، ووالدتها "ه.م.ح" 39 عامًا، ربة منزل، وزوجة عمها "ح.ح.ال" ربة منزل، وذلك لشكهم في سلوكها.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث اعترفوا بارتكاب الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة للشك في سلوكها، وقال والد المجني عليها: "أن والد زوج ابنتي اتصل بي وأبلغني رؤية أحد الأشخاص على سطح المنزل وأنها على علاقة به، فذهبت لإحضار ابنتي من منزلها واشتريت قرصين لحبوب حفظ الغلال وأجبرتها على تناولهم واختلاق واقعة سقوطها من أعلى المنزل".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1480 لسنة 2020 وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد المحص وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

قتل حبوب الغلال السامة البحيرة اخبار الحوادث

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