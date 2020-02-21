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ضبط ميكانيكي لانتحاله صفة رجل شرطة والنصب على سيدتين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:35 م
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متهم
متهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ميكانيكي بتهمة النصب على سيدتين تحملان جنسية دولة عربية، بزعم إنهاء إجراءات سفرهما بمقابل مالي، منتحلا صفة رجل شرطة.

البداية بورود بلاغ لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للجوازات، من سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهما وأخذ جوازي السفر خاصتهما ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وإيهامهما بقدرته على إنهاء إجراءات سفرهما لانتحال صفة رجل شرطة.

وبإجراء البحث والتحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ميكانيكي ومقيم بالمعادي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واستدعاء المجني عليهما وتم التعرف عليه، واتهموه بالنصب والسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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