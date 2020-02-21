خبير أثري: التراث المصري فريد وليس موجودا بالعالم

قال مجدي شاكر، خبير أثري: إن التراث المصري فريد، وليس موجودا في أي مكان بالعالم، مضيفا أن ما حدث في قطاع الآثار على مدار الأربع سنوات الماضية، سيظل علامة في تاريخنا، وإنجاز كبير.



وثمن "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، منوها بأنه تم تغيير عاصمة مصر 25 مرة، وأن القاهرة كانت منطقة سيئة جدًا منذ العهد الروماني حتى عصر محمد علي باشا.



وأضاف، أن الرحالة الأجانب كانوا يقولون إن القاهرة خيرا لك أن تسمع عنها ولا تزورها، وكانوا يصفوها بأنها مدينة الباعوض والناموس، وكانوا يرددون أيضا أن من يشرب من مياه النيل لا يعود لها مرة أخرى لأنه سيصاب بالمالاريا، ولكن الوضع تغير بتولي الخديوي إسماعيل واهتم بالقاهرة.

