Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير أثري: التراث المصري فريد وليس موجودا بالعالم

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:52 م
Advertisements
مجدي شاكر
مجدي شاكر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال مجدي شاكر، خبير أثري: إن التراث المصري فريد، وليس موجودا في أي مكان بالعالم، مضيفا أن ما حدث في قطاع الآثار على مدار الأربع سنوات الماضية، سيظل علامة في تاريخنا، وإنجاز كبير.

وثمن "شاكر"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، منوها بأنه تم تغيير عاصمة مصر 25 مرة، وأن القاهرة كانت منطقة سيئة جدًا منذ العهد الروماني حتى عصر محمد علي باشا.

وأضاف، أن الرحالة الأجانب كانوا يقولون إن القاهرة خيرا لك أن تسمع عنها ولا تزورها، وكانوا يصفوها بأنها مدينة الباعوض والناموس، وكانوا يرددون أيضا أن من يشرب من مياه النيل لا يعود لها مرة أخرى لأنه سيصاب بالمالاريا، ولكن الوضع تغير بتولي الخديوي إسماعيل واهتم بالقاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خبير أثري القاهرة الخديوية الأثار

أخبار تهمك

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب ​إيبار​: ميسي لاعب وغد

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ أقل من ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

01:32 م

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

01:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status