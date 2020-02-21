بالأسود.. كندة علوش تغازل جمهورها من "باريس" عبر 'إنستجرام'



وبادلتها الفنانة إيمان العاصي التعليق قائلة: قمرات.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: بسم الله ماشاءالله، ربنا يحميكم ويحفظكم.



وفي سياق أخر شاركت "علوش" في العديد من الأفلام منها حادثة على الطريق، حلاوة الروح، يوم صدور الحكم، ولاد العم، مرة أخرى، واحد صحيح، الفاجومي، برتيتا، المصلحة، سما الجنوب، لا مؤاخذة، بتوقيت القاهرة، الأصليين، هيبتا.



وتزوجت "علوش" من الكاتب فارس الذهبي، وانفصلا بعد زواج دام ثمان سنوات، ثم تزوجت من الفنان عمرو يوسف وأنجبا ابنتهما "حياة".

نشرت الفنانة كندة علوش مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "علوش" في هذه الصورة برفقة زوجها مرتدية فستانا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.وكتبت "علوش" على هذه الصور قائلة: باريس.