Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسود.. كندة علوش تغازل جمهورها من "باريس" عبر 'إنستجرام'

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:14 م
Advertisements
عمرو يوسف وكندة
عمرو يوسف وكندة
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة كندة علوش مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "علوش" في هذه الصورة برفقة زوجها مرتدية فستانا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "علوش" على هذه الصور قائلة: باريس.

وبادلتها الفنانة إيمان العاصي التعليق قائلة: قمرات.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: بسم الله ماشاءالله، ربنا يحميكم ويحفظكم.

وفي سياق أخر شاركت "علوش" في العديد من الأفلام منها حادثة على الطريق، حلاوة الروح، يوم صدور الحكم، ولاد العم، مرة أخرى، واحد صحيح، الفاجومي، برتيتا، المصلحة، سما الجنوب، لا مؤاخذة، بتوقيت القاهرة، الأصليين، هيبتا.

وتزوجت "علوش" من الكاتب فارس الذهبي، وانفصلا بعد زواج دام ثمان سنوات، ثم تزوجت من الفنان عمرو يوسف وأنجبا ابنتهما "حياة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام قم افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 17 ساعة

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

منذ أقل من ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب ​إيبار​: ميسي لاعب وغد

منذ أقل من نصف ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر غريب.. وتصرف نجم الزمالك غير لائق

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 6 ساعات

كهربا يواجه شبح الأزمات في الأهلي بسبب السوبر المصري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

كندة علوش تنشر صورة لـ عمرو يوسف مع ابنته

شاهد.. كندة علوش تغازل جمهورها بإطلالة بالأسود

كندة علوش تخطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة

كندة علوش: "السوشال ميديا فضاء للتعبير عن الرأي"

كندة علوش تستطلع رأي جمهورها في فيلم "الجوكر"

الخميس.. منى الشاذلي تستضيف كندة علوش في "معكم" بعد غياب عن التلفزيون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:52 ص

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

08:50 ص

سر تقبيل عمرو الجنايني لرأس وليد سليمان بعد السوبر

01:32 م

رد ناري من ابيدال​ على تصريحات ميسي

01:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status