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وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:26 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة. 

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف واللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد الاسبق واللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد الاسبق في زيارتهم للمحافظة لافتتاح مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد

ويعد مسجد العلي القدير احدي نماذج المشاركة المجتمعية الذي أقامته إحدى شركات الدهانات، حيث شارك اهالي المنطقة صلاة الجمعة وسط لفيف من الاجهزة الامنية والدينية والتنفيذية والشعبية.
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
وزير الأوقاف يفتتح مسجد العلي القدير ببورسعيد
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وزير الأوقاف بورسعيد أخبار مصر

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