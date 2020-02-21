إغلاق باب الطعون والتنازلات بانتخابات المؤسسات الصحفية القومية

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن إغلاق باب الطعون والتنازلات في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الخميس.



