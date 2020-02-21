Advertisements
Advertisements
Advertisements

إغلاق باب الطعون والتنازلات بانتخابات المؤسسات الصحفية القومية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:37 م
Advertisements
الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن إغلاق باب الطعون والتنازلات في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الخميس.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن فحص الطعون والتنازلات يومي السبت والأحد المقبلين، وتعلن اللجنة نتيجة فحص الطعون مساء يوم الأحد، وسيتم تعليق الكشوف النهائية باسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمقر المؤسسات الصحفية صباح يوم الإثنين.
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 13 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مهاب مميش: السيسي توعد هؤلاء.. لن يترك واحد منهم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

09:14 ص

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status