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الخشت يستقبل رئيس جامعة بيلاروسيا لبحث التعاون المشترك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:21 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برئيس جامعة بيلاروسيا الحكومية البروفيسور أندريا كارول، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية وبخاصة مجالات الزراعة والهندسة، حيث ناقش الطرفان عددًا من الموضوعات؛ من بينها عقد درجات علمية مشتركة في بعض الكليات.

وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى أبو شادي وكيل كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، لرئيس جامعة بيلاروسيا، اهتمام جامعة القاهرة بالتعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية خاصة في ظل سعي الجامعة لإنشاء الفرع الدولي القائم على البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة.

واستعرض الدكتور الخشت، خلال اللقاء، مكانة جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية المرموقة، وتحقيقها قفزة غير مسبوقة نتيجة السياسيات المتبعة في مجال النشر الدولي والتي من بينها إصدار مجلة جامعة القاهرة للعلوم الإنسانية والاجتماعية JHASS، واتخاذ حزمة من الإجراءات لتطوير منظومة البحث العلمي ورفع مستوى المعامل، ومضاعفة امتيازات أعضاء هيئة التدريس ممن لهم اسهامات دولية، إلى جانب تمويل الجامعة للأبحاث العلمية المختلفة.

من جانبه، أعرب البروفيسور أندريا كارول رئيس جامعة بيلاروسيا عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة، وعن رغبته في فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة القاهرة لاسيما أن جامعة القاهرة تشترك مع جامعة بيلاروسيا في تخصصات عديدة.

ووجه رئيس جامعة بيلاروسيا، الدعوة للدكتور محمد عثمان الخشت لزيارة رسمية للجامعة، موضحًا أن جامعة بيلاروسيا تُعد واحدة من أهم المؤسسات التعليمية وتتكون من 23 كلية و32 معاهد و6 مؤسسات للبحث العلمي، وتحتل ترتيبًا متقدمًا داخل التصنيفات العالمية المختلفة، ولديها 550 اتفاقية تعاون مع 58 جامعة من مختلف دول العالم.
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الكلمات المفتاحية

رئيس جامعة القاهرة بيلاروسي الخشت أخبارمصر

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