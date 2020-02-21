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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 21-2-2020 في سوق العبور

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:07 م
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أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
الفجر الاقتصادي
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أسعار الخضراوات
استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 21- 2- 2020 في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، وتواصل الاسعار استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية نتيجة لزيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف، وجاءت الأسعار على النحو التالي:


تراوحت أسعار الطماطم بين 2-4.5 جنيها، بينما سجلت أسعار البطاطس تتراوح 2- 3 جنيها، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 -11جنيها، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة 3-6 جنيهات، والخيار ما بين 3 –5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، وانخفاض سعر البسلة ليتراوح بين 7-10 مقابل  8-12 جنيها.
 
وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

تراوحت أسعار البرتقال البلدى بين 2-3 جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار التفاح الأمريكى والايطالى بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 . 
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