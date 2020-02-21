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تعرف على الفقرة المحذوفة من النشيد الوطني العماني

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:56 ص
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النشيد الوطني العماني
النشيد الوطني العماني
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النشيد الوطني العماني.. صدر أمس الخميس الموافق الـ20 من فبراير الجاري، مرسومًا سلطانيًا بشأن تبديل كلمات النشيد الوظني العماني وإجراء تعديل عليه.

تعديل النشيد الوطني العماني

وقرر السلطان هيثم بن طارق، حاكم عمان الجديد تعديل النشاط الوطني العماني واستبدال بعض الكلمات التي كانت موجودة بالنشيد المتعارف عليه، وهو ما دفع الكثيرون إلى البحث في فقرات التعديل.

مرسوم بتعديل النشيد الوطني العماني

ويأتي تعديل النشيد الوطني العماني بعد انقضاء فترة الحداد الرسمية لسلطنة عمان على السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي اختار قبل وفاته هيثم بن طارق ليخلف ولايته عقب وفاته.

إبدال كلمات النشيد الوطني العماني 

ويشمل تعديل النشيد الوطني العماني على حذف وإبدال بعض الكلمات التي كانت تذكر اسم السلطان قابوس وتشير إلى سلف السلطان الراحل، بحسب المرسوم الصادر أمس الخميس.

النشيد الوطني العماني والشعار

وينص المرسوم على تعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني العماني وحذف الكلمات التي تشير إلى الراحل السلطان قابوس.

الفقرة المعدلة بـ النشيد الوطني العماني

وينص تعديل النشيد الوطني العماني على إبدال "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بفقرة أخرى تقول "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء"، في إشارة إلى تعميم عمان ومدح عمان لا شخص بعينه.


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الكلمات المفتاحية

فترة الحداد تعديل النشيد العماني النشيد الوطني العماني السلطان قابوس

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