Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
ينتظر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تقرير مُفصل من بعثة الفريق الأول لكرة القدم، عن كل ما دار خلال رحلة الفريق إلى أبوظبي.

وسيقوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، بتقديم تقرير شامل منذ تواجد الفريق بأول يوم في الإمارات، وحتى الأحداث التي أعقبت مباراة الزمالك، بكأس السوبر المصري من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

وتعود بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، اليوم إلى القاهرة على أن يحصل الفريق على راحة سلبية اليوم ويتم الاستعداد لمسابقة الدوري بداية من الغد.

ومن المنتظر أن يفرض مجلس الإدارة، عقوبات صارمة على لاعبي الفريقين عقب الهزيمة أمام الزمالك، بضربات الجزاء الترجيحية بكأس السوبر المصري.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 4 ساعات

مهاب مميش: السيسي توعد هؤلاء.. لن يترك واحد منهم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 15 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 9 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

09:14 ص

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status