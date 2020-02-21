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وزير السياحة والآثار يسافر إلى اليونان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:30 ص
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وزير السياحة والأثار
وزير السياحة والأثار
حسام زيدان
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سافر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، اليوم الجمعة، إلى اليونان، في أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار.

وتأتي جولة "العناني" للقاء وزيري السياحة والثقافة اليونانيين، بناء على الدعوة الموجه إليه من الجانب اليوناني، وفي ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام ٢٠١٧ بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.


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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والأثار خالد العناني السياحة الأثار

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