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تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:26 ص
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مدينة 6 أكتوبر
مدينة 6 أكتوبر
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن تركيب 157  كاميرا تعمل بنظام المراقبة الالكترونية، لتأمين المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور الهامة بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة وبالتنسيق مع  وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الجيزة.

وأوضح الشربينى، أنه تم توزيع الكاميرات فى  45 موقعاً مختلفاً بالمدينة، مشيراً إلى أن منظومة كاميرات المراقبة سوف تغطى أغلب المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور والمقار الخدمية الهامة بالمدينة، وستعمل المنظومة من خلال غرفة تحكم رئيسية.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ إتمام أعمال تركيب أعمدة الكاميرات  فى الأماكن المحددة التي تم اختيارها طبقا لنوعية الكاميرات (ثابتة – متحركة)، مؤكداً أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء، لما تمثله من أهمية لرصد أى مخالفات، بالإضافة إلى خطة المدينة المستقبلية، التى تستهدف تركيب إشارات مرور ذكية مدعمة بكاميرات مراقبة.

تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
تركيب 157 كاميرا مراقبة بمدينة ٦ أكتوبر
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مدينة 6 اكتوبر محاور 6 اكتوبر كاميرات المراقبة

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