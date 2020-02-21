فرجاني ساسي مطلوب على جوجل بعد الفوز بالسوبر المصري

شارك فرجاني ساسي لاعب الزمالك والمنتخب التونسي في فوز فريقه ببطولة كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، على حساب النادي الأهلي.





فرجاني ساسي





وتصدر فرجاني ساسي "ترند" محرك البحث جوجل، عقب انتهاء لقاء السوبر الذي فاز به الزمالك بنتيجية 4-3 بركلات الترجيح، بعدما تعادل الفريقان في شوطي المباراة الول والثاني.





سيارة فرجاني ساسي





وغادر فرجاني ساسي ملعب "محمد بن زايد" الواقع بمدينة أبوظبي، في الإمارات العربية المتحدة، في سيارة "لامبورجيني"، خضراء اللون، سارت خلف "أتوبيس" الفريق، لفتت أنظار الجماهير.





ركلة رائعة من فرجاني ساسي





وساهم فرجاني ساسي في فوز الفارس الأبيض، بركلات الجزاء، حيث سدد ركلة مميزة، بوسط المرمى، وكانت قريبة من الشناوي، ليحصد الزمالك على لقبين بأسبوع واحد، حيث حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف وحيد.





فرجاني ساسي والجمهور





وأشاد فرجاني ساسي بالجماهير الزملكاوية التي تسير وراء الفريق، وتدعمه بكل مكان، كما أعرب عن سعادته بالحب الكبير اذي يلقاه والدعم والمساندة، له من قبل الجمهور.





الأهلي وفرجاني ساسي





وأكد فرجاني ساسي على قوة المباراة التي جمعت بين الزمالك والمارد الأحمر، مثنيًا على النادي الأهلي، موجهًا الشكر لكافة الجماهير التي تدعم الفريق.







