Advertisements
Advertisements
Advertisements

سكرتير البحيرة: قروض بـ1500 جنيه للشباب لتربية 20 بطة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظ البحيرة، إن كل مؤسسات الدولة تتجه لاسترداد حق الشعب في أراضي الدولة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة في محافظة البحيرة لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار "الأشموني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك توجيهات باسترداد الأراضي الغير جاد أصحابها في التقنين للاستفادة منها في إنشاء مشروعات قومية، لافتا إلى أنه تم إزالة 30 حالة تعدي على أملاك الدولة.

وأضاف سكرتير عام محافظ البحيرة، أنهم أنشأوا عدة مدن صناعية بالمحافظة لتوفير ورش كاملة للشباب، منوها بأن وفروا قروض للشباب عبارة عن 20 بطة مسكوفي بدون مقابل، ويمنح الشاب أيضا تكلفة غذائهم، ثم يرد مبلغ القرض ويبلغ 1500 جنيه للدولة بعد 3 شهور.

وعن الترتيب لسير رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، أكد أنه حدث عالمي، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ومحافظ البحيرة يهتم بتجهيز الجزء الخاص بالمحافظة، كرصف وتجهيز الطرق، وتجهيز مداخل الأديرة.

وفي سياق آخر، أوضح "الأشموني"، أن قرار الرئيس السيسي بإنشاء مدينة رشيد الجديدة أسعد كل أهالي المحافظة، مؤكدا أنه ستكون نقلة للمحافظة، وبدأ العمل فيها بالفعل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قروض سكرتير البحيرة أخبار مصر

أخبار تهمك

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تألقه ضد باريس.. رئيس ريال مدريد يضع شرطًا رئيسيًا لخطف هالاند

منذ أقل من ساعة

مهاب مميش: السيسي توعد هؤلاء.. لن يترك واحد منهم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 15 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ ساعة و نصف

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"التنمية المحلية" × أسبوع.. رفع المخلفات والقمامة في الشوارع.. واستضافة المسئولين عن إحياء مسار العائلة المقدسة

"أيوب": عملية استرداد أراضي الدولة مازالت مستمرة لكونها ملك وحق للشعب (فيديو)

سكرتير عام البحيرة: مهمتنا الحفاظ على أرض الدولة وحقوق المواطنين

محافظ دمياط تسلم عقود بيع أراضي وضع اليد إلى 6 مواطنين

محافظ البحيرة: تقنين 8 حالات تعدِ علي أراضي الدولة بقيمة 77 مليون جنيه

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة في الأقصر (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تفاصيل أزمة عبد الله جمعة مع جماهير الأهلي في السوبر

09:14 ص

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status