سكرتير البحيرة: قروض بـ1500 جنيه للشباب لتربية 20 بطة

قال المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظ البحيرة، إن كل مؤسسات الدولة تتجه لاسترداد حق الشعب في أراضي الدولة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة في محافظة البحيرة لاسترداد أراضي الدولة.





وأشار "الأشموني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك توجيهات باسترداد الأراضي الغير جاد أصحابها في التقنين للاستفادة منها في إنشاء مشروعات قومية، لافتا إلى أنه تم إزالة 30 حالة تعدي على أملاك الدولة.





وأضاف سكرتير عام محافظ البحيرة، أنهم أنشأوا عدة مدن صناعية بالمحافظة لتوفير ورش كاملة للشباب، منوها بأن وفروا قروض للشباب عبارة عن 20 بطة مسكوفي بدون مقابل، ويمنح الشاب أيضا تكلفة غذائهم، ثم يرد مبلغ القرض ويبلغ 1500 جنيه للدولة بعد 3 شهور.





وعن الترتيب لسير رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، أكد أنه حدث عالمي، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ومحافظ البحيرة يهتم بتجهيز الجزء الخاص بالمحافظة، كرصف وتجهيز الطرق، وتجهيز مداخل الأديرة.



