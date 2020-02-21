اغسل إيدك 20 ثانية.. أهم خطوات مكافحة انتشار الفيروسات





بأنه كلما كان الطقس أكثر دفئا كلما انحصرت فرص وجود الفيروس.

وأضافت أن الكمامة وسيلة لتقليل نقل العدوى وليس منعها، واستخدام مطهرات الأيدي ليست بديلا عن غسلها.

ونوهت

قالت الدكتورة مايسة شوقي، رئيسة قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة: إن الفيروس أكثر خطورة من البكتيريا، حيث أن مكافحة الفيروسات أكثر صعوبة من مكافحة البكيتريا، وهناك فيروسات ليس لها تطعيم.وأشارت "مايسة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن حامل الفيروس يكون بداخله المرض ولا يظهر عليه أعراض، ولكنه ينقل العدوى، منوهة بأن السلوكيات الصحيحة تقي الإصابة بالفيروسات أو الأمراض.وأوضحت أن غسل اليد باستمرار لمدة 20 ثانية هي الطريقة الوحيدة المؤكدة للتخلص من الفيروسات، مشددة على ضرورة أن تكون هناك تهوية جيدة في الفصول.