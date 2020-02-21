دومينيك ثيم يتأهل لربع نهائي بطولة ريو دي جانيرو للتنس

تأهل النمساوي دومينيك ثيم إلى ربع نهائي بطولة ريو دي جانيرو المفتوحة للتنس، بعد فوزه على الإسباني خاومي مونار.





واحتاج ثيم إلى ساعتين و41 دقيقة، ليتغلب على مونار بنتيجة 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.





وسيواجه ثيم في ربع النهائي، الإيطالي جانلوكا ماجير الذي أطاح بدوره بالبرتغالي جواو دومينجيز بنتيجة 6-3 و7-6 (7-5).





وبلغ أيضًا ربع النهائي، الكرواتي بورنا كوريتش المرشح الخامس للقب، إثر تغلبه على البرازيلي تياجو وايلد 6-3 و1-6 و7-6 (7-5).





ويواجه كوريتش في ربع النهائي، الإيطالي لورينزو سونيجو الذي تغلب على الصربي دوسان لايوفيتش بنتيجة 7-6 (7-5) و7-6 (7-5).