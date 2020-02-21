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دومينيك ثيم يتأهل لربع نهائي بطولة ريو دي جانيرو للتنس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:16 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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تأهل النمساوي دومينيك ثيم إلى ربع نهائي بطولة ريو دي جانيرو المفتوحة للتنس، بعد فوزه على الإسباني خاومي مونار.

واحتاج ثيم إلى ساعتين و41 دقيقة، ليتغلب على مونار بنتيجة 6-7 (5-7) و6-3 و6-4.

وسيواجه ثيم في ربع النهائي، الإيطالي جانلوكا ماجير الذي أطاح بدوره بالبرتغالي جواو دومينجيز بنتيجة 6-3 و7-6 (7-5).

وبلغ أيضًا ربع النهائي، الكرواتي بورنا كوريتش المرشح الخامس للقب، إثر تغلبه على البرازيلي تياجو وايلد 6-3 و1-6 و7-6 (7-5).

ويواجه كوريتش في ربع النهائي، الإيطالي لورينزو سونيجو الذي تغلب على الصربي دوسان لايوفيتش بنتيجة 7-6 (7-5) و7-6 (7-5).
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