رئيس جامعة عين شمس يفتتح معرض الفنون التشكيلية بموسم دار الأوبرا

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معرض للفنون التشكيلية بالمعرض الدائم بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بعنوان "الفن والحياة" لكبار الفنانين التشكيليين بمصر بالتعاون مع دار الاوبرا وضمن موسمها الرسمي لاول مره بالجامعات المصرية.





وذلك بحضور وإشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورةهبة مراد مدير إدارة المعارض والمتاحف بدار الأوبرا المصرية ومنسق المعرض وبحضور الدكتورسالى شلبى وكيلة كلية التربية النوعية والفنانة عبير فريد شوقي والاستاذ محمد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ولفيف من الفنانين التشكيليين ومسؤلى النشاط الفنى بالجامعة ويأتي هذا المعرض في إطار إتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين جامعة عين شمس ودار الأوبرا المصرية.





وخلال الافتتاح أشار الدكتور محمود المتيني أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه بالجامعة لفنانين متخصصين حيث يضم أكثر من ٨٥ لوحة فنية شارك بها قرابة مائة فنان محترف مؤكدا أنه لن يكون الأخير حيث تعتزم إدارة الجامعة تنظيم واستضافة عدد من المعارض في الفترة المقبلة.





كما أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن هذا المعرض يأتى ضمن خطة قطاع التعليم والطلاب لتنمية ورفع المستوى الثقافى والفنى للطلاب زيادة وعيهم وإستشعارهم بالجمال إدراكًا منا بأهمية الجمال والفن فى تهذيب سلوكيات الشباب وخاصة أن جامعة عين شمس كانت ولاتزال بيت الخبره الذي تخرج فيه كبار فنانى مصر، مؤكدا دعمه لكافة مواهب الطلاب في جميع المجالات وتدريبهم بالشكل اللائق للمشاركة في كافة المحافل المحلية والدولية.



