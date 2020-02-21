روبي تنضم لأبطال فيلم "كيرة والجن"

انضمت الفنانة روبي، لأبطال فيلم "كيرة والجن"، 1919 للفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث.



يشار أن فيلم "كيرة والجن"، مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، والفيلم بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، سيد رجب، هند صبري، إخراج مروان حامد،ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل.



الفيلم يرصد حقبة تاريخية مهمة أثناء ثورة 19، حيث يتناول العمل حال المجتمع المصرى اثناء فترة الاحتلال الإنجليزى خلال ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال،وذلك لكي يكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.