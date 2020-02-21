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سوني تطلق هاتفها الجديد "Xperia L4" بمواصفات منخفضة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:12 ص
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Xperia L4
Xperia L4
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أعلنت شركة سوني الكشف رسميا عن هاتفها الجديد "Xperia L4" بمواصفات منخفضة، ويتناب تصميم الهاتف مع الأغراض الترفيهية ومشاهدة الفيديوهات على وجه الخصوص.

وجاء هاتف سوني الجديد بشاشة LCD سينيمائية 6.2 بوصة بمعدل عرض (21:9) مناسبة جداً لمحبي متابعة العروضات المرئية على الهاتف بالإضافة لعرضها مساحة واسعة من المحتوى على التطبيقات المختلفة ولاسيما أثناء قراءة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي "Xperia L4" بميزة سوني multi-window والتي تتيح فتح واستخدام تطبيقين جنباً إلى جنب، ويملك L4 كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل وواسعة بدقة 5 ميجا بكسل والأخيرة للعمق بدقة 2 ميجا بكسل وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

ويحمل الهاتف بطارية سعة 3,580 مللي أمبير مناسبة للغرص من اقتناء هذا الهاتف الذي يوفر مدخل للسماعة 3.5mm ومدعوم بمعالج ميدياتك MT6762 Helio P22 وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت مع مدخل لذاكرة تخزين خارجية يدعم حتى 512 جيجا بايت.

كما يعمل Xperia L4 بنسخة أندرويد 9 وسيتوفر باللونين الأسود والأزرق خلال ربيع العام الجاري في العديد من الأسواق العالمية أما بالنسبة للسعر فلا توجد ملعومات واضحة بعد لكنه بكل تأكيد سيكون بسعر منخفض ومنافس بين هواتف الشركات الأخرى من فئته.
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