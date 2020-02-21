Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21-2-2020

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:00 ص
Advertisements
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار اللحوم اليوم 

قام بعض الجزارين برفع أسعار اللحوم بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعد أن ارتفع سعر الكيلو القائم بنحو جنيهان ليسجل 47 جنيهًا، واستقرت الأسعار فى معظم الأماكن، وننشر فيما يلي أخر تحديثات الأسعار خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم  الجمعة 21-2-2020

تراوح سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 و 130جنيها للكيلو.
سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه.
سجل سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.
سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.
 فيما سجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
 سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.
سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه.
سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها.
 سجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الكندوز سعر البتلو الكيلو القايم الكيلو القائم اسعار المواشي أسعار اللحوم

أخبار تهمك

ميسي يحدد موعد مغادرته لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

4 نجوم كبار مرشحين لخلافة بنزيمة في ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ نصف ساعة

برشلونة يقترب من التعاقد مع موهبة أياكس

منذ ساعة و نصف

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 11 ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22-1-2020 بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-2-2020 في الأسواق المحلية

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 3-2-2020 في السوق المحلي

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4-2-2020 في الأسواق المحلية

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-2-2020.. السجق يبدأ من 110 جنيها

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 7-2-2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 ص

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

شاهد.. "موقف محرج" لمحمد رمضان (فيديو)

07:57 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

11:32 م

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status