أسعار اللحوم اليوم





قام بعض الجزارين برفع أسعار اللحوم بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعد أن ارتفع سعر الكيلو القائم بنحو جنيهان ليسجل 47 جنيهًا، واستقرت الأسعار فى معظم الأماكن ، وننشر فيما يلي أخر تحديثات الأسعار خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:





أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21-2-2020





تراوح سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 و 130جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه.

سجل سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.

سجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.

سعر الكبدة البلدي 110 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.

سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه.

سجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.