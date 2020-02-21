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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 فبراير 2019.. تراجع سعر الفراخ والبيض

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:26 ص
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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
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أسعار بورصة الدواجن اليوم 

تحركات جديدة شهدتها بورصة الدواجن خلال الأسبوع المنتهي، لتتراجع أسعار البيض بشكل كبير والدواجن بشكل طفيف في حين ارتفع سعر الكتكوت، وفقدت أسعار الفراخ نحو جنيهان وتراجع سعر كارتونة البيض بنحو 6 جنيهات، وتتابع بوابة الفجر أسعار بورصة الدواجن بشكل مستمر.


أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت ابيض تسمين10.30 ج.م
سعر كتكوت ساسو بيور09.50 ج.م
سعر كتكوت ساسو شيفر09.50 ج.م
سعر كتكوت ساسو جيل ثانى05.25 ج.م
سعر كتكوت ساسو ( الجيل الثالث )03.00 ج.م
سعر كتكوت بلدي هجين02.80 ج.م
سعر كتكوت بلدى02.60 ج.م
سعر كتكوت روزي06.25 ج.م
سعر بط بكينى فرنساوى07.30 ج.م
سعر بط مسكوفى16.50 ج.م
سعر بط مولر17.00 ج.م
سعر بط  تسمين بيور12.50 ج.م


أسعار الفراخ في الأسواق اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات الأسبوع بنحو جنيهان ليسجل بالزرعة 26 جنيهًا ليباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي سعر 32 جنيه تسليم المزرعة لتباع للمستهلك 39 جنيه.


اسعار الدواجن اليوم
تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 24  إلى 27 جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 30 إلى 35 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.


كما سجل كيلو الاوراك 31 جنيها، فيما سجل كيلو البانية 65 جنيها، بينما سجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، وسجل كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو، وسجل كتكوت ابيض تسمين09.00 جنيهًا.
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