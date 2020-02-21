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مفاجأة.. تراوري يختار النادي الذي ينوي الانضمام له

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:08 ص
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آداما تراوري
آداما تراوري
حسام مجدي
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كشف الإسباني آداما تراوري مهاجم نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن النادي الذي يريد الانضمام له في حالة رحيله عن فريقه في نهاية الموسم الجاري.


صراع قوي على ضم تراوري

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى اشتعال المنافسة بين نادي ريال مدريد وغريمه التقليدي نادي برشلونة للتعاقد مع تراوري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


يذكر أن تراروي سبق ولعب لصفوف نادي برشلونة في صغر سنه لمدة 10 سنوات كاملة حتى تخلى عنه النادي وانضم لصفوف نادي ولفرهامبتون.


تراوري يختار النادي الذي سينضم له

وأكد تراوري أنه يريد الانصمام لنادي ريال مدريد في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي ولفرهامبتون في نهاية الموسم بسبب عدم إيمان مسئولو برشلونة بقدرته من قبل.


وقال آداما تراوري في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "يس لدي غصة تجاه برشلونة، لست مستاءً لما حدث، لن يكون لدي مشكلة مع النادي بأكمله بسبب قرارات مع بعض الأشخاص، لدي الكثير من الذكريات الجميلة من تلك الفترة السيئة".


وأضاف: "لكن عند تحديد مستقبلي، لن أواجه أي مشكلة إن كان لا بد من الانتقال إلى ريال مدريد، سيتم تحديد كل شيء بناءً على العرض المقدم، وسوف أدرس الأمور مع عائلتي، لكنني سعيد الآن حيث أنا".


مشاركات تراوري مع نادي ولفرهامبتون هذا الموسم

وقد شارك آداما تراوري في 37 مباراة حتى الآن مع نادي ولفرهامبتون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.
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