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تصريحات رونالدو تقرب هدف ريال مدريد من يوفنتوس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:55 ص
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأحد أهداف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف القادم.


رونالدو يمتدح مبابي بشكل كبير

وقام رونالدو بمدح الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان مؤكدا على أنه مستقبل كرة القدم.


وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "كيليان مبابي هو الحاضر والمستقبل في كرة القدم".


وتابع كريستيانو رونالدو حديثه قائلا: "مبابي لاعب رائع، وسريع للغاية، وسيكون هو مستقبل كرة القدم".


مبابي يظهر على ردار نادي يوفنتوس

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت على رغبة نادي ريال مدريد الكبيرة في التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ولكن أشارت أيضا بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي يوفنتوس هو الأخر دخلا منذ فترة في سباق التعاقد مع مبابي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.


مشاركات كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك كيليان مبابي في 29 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 24 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.
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