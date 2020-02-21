مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 21 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في كأس مصر، ومباراة الأهلي ضد الفتح في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16" الإسماعيلي ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

















مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ19" الأهلي ضد الفتح، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ25" بريشيا ضد نابولي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.



