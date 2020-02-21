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أبو جبل احتاج لـ9 سنوات ليفوز بثاني معاركه أمام الأهلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:57 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري 2019، على حساب الأهلي والذي حسمه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.


أبو جبل "جباسكي" حارس مرمى الزمالك خرج بشباك نظيفة في لقاء أمس الخميس أمام الأهلي وهو الذي لم يحدث منذ 9 سنوات، بالإضافة إلى تحقيق الفوز.


إذ أنه يرجع أول وآخر فوز لأبوجبل أمام الأهلي عندما كان حارسًا لفريق إنبي حينها فاز فريقه بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس مصر في الـ21-9-2011، وقتها خرج الأهلي من دور الـ16.


وفي المجمل بخلاف هذا اللقاء فقد خاض مع انبي 3 لقاءات أمام الأهلي، خسر فريقه بنتائج 3-2، و2-1، و3-2.


فيما لعب أبوجبل مع سموحه 5 لقاءات ضد الأهلي، وخسر فريقه بنتائج، 1-0، و4-2، و2-1، و1-0، و1-0.


جدير بالذكر أن أبو جبل "جباسكي" كان قد انتقل إلى نادي الزمالك في انتقالات الصيف الماضية، وتعد هذه أول مباراة قمة له.
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