أبو جبل احتاج لـ9 سنوات ليفوز بثاني معاركه أمام الأهلي







حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري 2019، على حساب الأهلي والذي حسمه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.





أبو جبل "جباسكي" حارس مرمى الزمالك خرج بشباك نظيفة في لقاء أمس الخميس أمام الأهلي وهو الذي لم يحدث منذ 9 سنوات، بالإضافة إلى تحقيق الفوز.





إذ أنه يرجع أول وآخر فوز لأبوجبل أمام الأهلي عندما كان حارسًا لفريق إنبي حينها فاز فريقه بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس مصر في الـ21-9-2011، وقتها خرج الأهلي من دور الـ16.





وفي المجمل بخلاف هذا اللقاء فقد خاض مع انبي 3 لقاءات أمام الأهلي، خسر فريقه بنتائج 3-2، و2-1، و3-2.





فيما لعب أبوجبل مع سموحه 5 لقاءات ضد الأهلي، وخسر فريقه بنتائج، 1-0، و4-2، و2-1، و1-0، و1-0.