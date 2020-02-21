الصين تتوصل لتطعيم ضد "فيروس كورونا"

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

ذكرت فضائية "سكاي نيوز" أن مسؤولًا صينيًا كشف عن التوصل لتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، سيتم اعتماده للتجارب السريرية بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.وكانت منظمة الصحة العالمية، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمرًا مبشرًا، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سوف يستمر.