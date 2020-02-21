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الصين تتوصل لتطعيم ضد "فيروس كورونا"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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ذكرت فضائية "سكاي نيوز" أن مسؤولًا صينيًا كشف عن التوصل لتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، سيتم اعتماده للتجارب السريرية بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمرًا مبشرًا، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سوف يستمر.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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