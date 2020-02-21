Advertisements
Advertisements
Advertisements

اشتهر بدور "ابن البلد" وتخرج من كلية "الهندسة".. تعرف على أبرز المعلومات في حياة الراحل محمد رضا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد رضا، وهو أحد أهم ممثلي الكوميديا، ولد الراحل في أسيوط تخرج من كلية الهندسة وعمل مهندسا بتروليا قبل دخوله إلى الوسط الفني.

ويلقي "الفجر الفني" الضوء على عدد من المعلومات التي لا تعرفها عن الراحل.

1- ولد في 20 ديسمبر عام 1921م.

2- تخرج من كلية الهندسة في عام 1938م.

3- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

4- تتلمذ على أيدي كلا من زكي طليمات، يوسف وهبى.

5- قدم العديد من الأفلام منها خان الخليلي، العتبة جزاز، باريس والحب، شياطين البحر، الأصيل، انت اللي قتلت بابايا، سفاح النساء.

6- شارك في عدة مسلسلات منها ساكن قصادي، يوميات ونيس، الزنكلوني، بطل الدوري.

7- خاض العمل المسرحي أيضا منها نمرة 2 يكسب، زقاق المدن، ابتسامة من وراء القضبان.

8- اشتهر بتجسيده لأدوار المعلم و ابن البلد.

9- توفي في 21 فبراير عام 1995م.


Advertisements

أخبار تهمك

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يعلن طرد كهربا ويصدر أزمة مدوية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

كارلوس: يختار أفضل لاعب في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة قبل السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري مستمرة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد رمضان يشبه منتقديه بالكلاب (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. فتاة تكشف تفاصيل زواجها وإنجابها سرًا من فنان مشهور (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يلمح لانقلاب داخل الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الأهلي بالدوري

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

عقوبات قوية تنتظر كهربا وشيكابالا من اتحاد الكرة

12:08 ص

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

05:26 ص

متعب يهاجم عبد الله جمعة: لو ما تعرفش الأهلي إقرأ كويس عنه

09:11 م

مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لعبد الحفيظ بعد التتويج بالسوبر

02:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status