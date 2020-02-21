Advertisements
اشتهر بدور "ابن البلد" وتخرج من كلية "الهندسة".. تعرف على أبرز المعلومات في حياة الراحل محمد رضا
الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:31 ص
Advertisements
روان هيثم محمد
Advertisements
تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد رضا، وهو أحد أهم ممثلي الكوميديا، ولد الراحل في أسيوط تخرج من كلية الهندسة وعمل مهندسا بتروليا قبل دخوله إلى الوسط الفني.
ويلقي "الفجر الفني" الضوء على عدد من المعلومات التي لا تعرفها عن الراحل.
1- ولد في 20 ديسمبر عام 1921م.
2- تخرج من كلية الهندسة في عام 1938م.
3- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
4- تتلمذ على أيدي كلا من زكي طليمات، يوسف وهبى.
5- قدم العديد من الأفلام منها خان الخليلي، العتبة جزاز، باريس والحب، شياطين البحر، الأصيل، انت اللي قتلت بابايا، سفاح النساء.
6- شارك في عدة مسلسلات منها ساكن قصادي، يوميات ونيس، الزنكلوني، بطل الدوري.
7- خاض العمل المسرحي أيضا منها نمرة 2 يكسب، زقاق المدن، ابتسامة من وراء القضبان.
8- اشتهر بتجسيده لأدوار المعلم و ابن البلد.
9- توفي في 21 فبراير عام 1995م.
1- ولد في 20 ديسمبر عام 1921م.
2- تخرج من كلية الهندسة في عام 1938م.
3- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
4- تتلمذ على أيدي كلا من زكي طليمات، يوسف وهبى.
5- قدم العديد من الأفلام منها خان الخليلي، العتبة جزاز، باريس والحب، شياطين البحر، الأصيل، انت اللي قتلت بابايا، سفاح النساء.
6- شارك في عدة مسلسلات منها ساكن قصادي، يوميات ونيس، الزنكلوني، بطل الدوري.
7- خاض العمل المسرحي أيضا منها نمرة 2 يكسب، زقاق المدن، ابتسامة من وراء القضبان.
8- اشتهر بتجسيده لأدوار المعلم و ابن البلد.
9- توفي في 21 فبراير عام 1995م.
Advertisements