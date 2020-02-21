اشتهر بدور "ابن البلد" وتخرج من كلية "الهندسة".. تعرف على أبرز المعلومات في حياة الراحل محمد رضا









ويلقي "الفجر الفني" الضوء على عدد من المعلومات التي لا تعرفها عن الراحل.1- ولد في 20 ديسمبر عام 1921م.2- تخرج من كلية الهندسة في عام 1938م.3- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.4- تتلمذ على أيدي كلا من زكي طليمات، يوسف وهبى.5- قدم العديد من الأفلام منها خان الخليلي، العتبة جزاز، باريس والحب، شياطين البحر، الأصيل، انت اللي قتلت بابايا، سفاح النساء.6- شارك في عدة مسلسلات منها ساكن قصادي، يوميات ونيس، الزنكلوني، بطل الدوري.7- خاض العمل المسرحي أيضا منها نمرة 2 يكسب، زقاق المدن، ابتسامة من وراء القضبان.8- اشتهر بتجسيده لأدوار المعلم و ابن البلد.9- توفي في 21 فبراير عام 1995م.