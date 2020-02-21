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مشاهدات مرتفعة لدويتو رامي جمال وزوجته ناريمان (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:58 ص
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بوابة الفجر
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حقق دويتو أغنية النجم رامي جمال الجديدة مع زوجته ناريمان، "مش ملاحظ حاجة"، نجاحًا فور طرحها للاستماع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاعت الأغنية حتى الآن حصد أكثر من 888,966 مشاهدة، منذ طرحها أمس 15 فبراير الجاري.

وأشاد الجمهور بصوت ناريمان، حيث لاقى الديو تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية.

أغنية "مش ملاحظ حاجة" ضمن أغاني ألبوم "أنا لوحدي" الذي تم طرحه وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان رامي جمال.


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