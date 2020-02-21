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نجم الأهلي الأسبق: كهربا "مقلب"

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:38 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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رفض مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، تصرفات لاعب الأحمر محمود عبدالمنعم كهربا وكذلك ماحدث بعد نهاية مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك والتى إنتهت بفوز الأبيض والتتويج بكأس السوبر والتى شهدها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.


قال يونس فى تحليلة للمباراة على قناة mbc مصر: أنتظر إصدار عقوبة شديدة من النادى الأهلى على وخدنا مقلب فى كهربا ، فيجب على اللاعبين تصدير الإطمئنان والسكينة إلى الدولة حتى يدخل الجمهور، أما اللاعيبة التى تفعل غير ذلك يبقى الجمهور حيدخل ليه؟، مؤكداً أننا أصدقاء وزملاء طول عمرنا ونخرج بعد المباراة حبايب .

وأضاف: اللاعب الكبير هو قدوة للصغار ، وأن الكورة التى ضيعها كهربا هى التى خسرتنا الماتش ".
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