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الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ2236 حالة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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أفادت فضائية "سكاي نيوز"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل.

وأشارت إلى أن مقاطعة هوبي، سجلت بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس ووصلت إلى 349 إصابة جديدة في هوبي.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عدد الوفيات ارتفاع وفيات كورونا

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