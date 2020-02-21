جولي والترز تكشف عن إصابتها بسرطان القولون









أعلنت الممثلة البريطانية جولي والترز، إحدى أشهر الممثلات البريطانيات، عن إصابتها بمرض سرطان القولون.وقالت خلال لقاء تلفزيونى لها إنها خضعت لجراحة استئصال 30 سم من القولون، وبدأت علاجًا كيميائيا عقب تشخيص حالتها بسرطان القولون من المرحلة الثالثة.وأضافت جولي والترز بأنها "في حالة جيدة للغاية، كما أكدت مدى صدمتها حينما علمت بالخبر قائلة: "لقد خضعت للفحص للتو، وأنا على ما يرام".كما كشفت إن مرضها تسبب باستبعادها عن بعض مشاهد فيلم "الحديقة السرية" Secret Garden، الذي يشاركها في بطولته كولين فيرث، وسوف يعرض قريبا.