عمر كمال وحسن شاكوش يعلنان عن موعد طرح "عود البطل"





أعلن مطربا المهرجانات الشعبية عمر كمال وحسن شاكوش، عن موعد طرح اغنيتهم الجديده التي تحمل عنوان "عود البطل"، المقرر أن تطرح خلال قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب"، الفترة المقبلة.





ونشر "كمال"، مقطع فيديو عبر أستوري "واتساب"، بصحبه "شاكوش" ومصطفى حدوتة مؤلف الاغنية، وقال كمال في الفيديو: "انتظروا القنبلة التانية في خلال يومين أو ثلاتة بالكتير، وباذن الله الاغنية تحقق نجاحًا كبيرًا زي بنت الجيران".





كان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، محذرًا جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات من مخالفة هذا القرار.





وجاء قرار المهن الموسيقية عقب موجة الغضب من كلمات مهرجان "بنت الجيران" الذي غناه حسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب باستاد القاهرة الجمعة الماضية.



















