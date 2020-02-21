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نيللي كريم: أضحك من اتهامي بالنكد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
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قالت الفنانة نيللي كريم، أن المنشورات التي يتهمها خلالها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالنكد والدراما تضحكها جدا.


وأضافت في تصريحات صحفية:" أقوم بنشر هذه المنشورات على صفحاتي الرسمية وأظل أقرأها وأضحك، لأنها فعلاً ظريفة ولا يزعجني هذا النوع من المنشورات خفيفة الظل، خاصة أنها تنتقد الأعمال وجرعة النكد بأسلوب مضحك جدا.

وأشارت إلى أنها قدمت الأدوار الكوميدي وتعتقد أنها نجحت في تقديمه، مضيفة: "مثلا فيلم "سحر العيون" كان أول بطولة سينمائية وكنت أقدم الدور من قلبي، لأني في هذا التوقيت لم أكن أعلم ما الفرق بين ما هو كوميدي وما هو تراجيدي".

وأضافت: "بعد ذلك بدأت الأمور تتضح لي مع فيلم "غبي منه فيه" الذي شاركت بطولته مع النجم هاني رمزي والأغنية التي قدمتها به من تأليفي".


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الكلمات المفتاحية

نيللي كريم منوعات فن دراما الفجر الفني

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