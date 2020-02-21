بالأرقام..أرتيتا يواصل التألق مع أرسنال الإنجليزي

ونجح ارتيتا في قيادة أرسنال للفوز خارج ارضه علي حساب نظيره نادي أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالعاصمة اليونانية ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوربي.

ونجح ارتيتا في قيادة أرسنال للفوز خارج ارضه علي حساب نظيره نادي أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالعاصمة اليونانية ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الدوري الاوربي.

ومنذ أن تولي الاسباني ‏مايكل ارتيتا القيادة الفنية لنادي أرسنال الإنجليزي لعب ارسنال تحت قيادته 11 مباريات استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في خمس مباريات بينما خسر مباراة واحدة فقط حيث حقق الفوز علي كل من مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والفوز علي ليدز يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي وأخيرا الفوز علي أولمبياكوس اليوناني ببطولة الدوري الاوربي.

ومنذ أن تولي الاسباني ‏مايكل ارتيتا القيادة الفنية لنادي أرسنال الإنجليزي لعب ارسنال تحت قيادته 11 مباريات استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في خمس مباريات بينما خسر مباراة واحدة فقط حيث حقق الفوز علي كل من مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والفوز علي ليدز يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي وأخيرا الفوز علي أولمبياكوس اليوناني ببطولة الدوري الاوربي.