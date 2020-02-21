الجراد الصحراوي يهاجم السعودية (فيديو)



وأضافت القناة أن مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة التابع لوزارة البيئة والمياه السعودية، أعلن وجود تكاثر للجراد الصحراوي في الربع الخالي بسبب إعصار ساجار، مؤكدًا أنه لا يستبعد مشاهدة مزيد من الأسراب جنوب الرياض في المشاريع الزراعية.



وقال المهندس محمد الشمراني، مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة التابع لوزارة البيئة، إن مشاهدة أسراب الجراد في هذا التوقيت حالة طبيعية، نتيجية لثورة الجراد في شرق آسيا وبالتحديد في باكستان والهند، وانتقاله لسلطنة عمان واليمن.



وأشار "الشمراني"، إلى أنه تم تجهيز فرق المكافحة في فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، الأمر الذي حد من انتشاره، لافتًا إلى أن هذا التوقيت مرحلة انتقالية وهجرة، وما يحدث موجة موسمية تتكرر كل 10 سنوات.

ذكرت فضائية "العربية" عبر نشرتها الإخبارية أن أسرابًا من الجراد اجتاحت كُل من الدمام والخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية.