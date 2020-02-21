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الأنبا إرميا يترأس صلاة جناز الأرخن رأفت نجيب منصور بالبطرسية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:19 ص
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جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
حازم رفعت
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ترأس الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، صباح الخميس، صلاة جناز الأرخن الفاضل رأفت نجيب منصور، زوج الشهيدة سهير محروس ووالد الشهيدة روجينا رأفت من شهداء البطرسية، ووالد كل من الأستاذ ريمون والأستاذة راندا رأفت، وذلك في كنيسة الرسولين بطرس وبولس البطرسية بالأنبا رويس بالعباسية.

تمت صلاة الجناز بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، وعدد من أسر شهداء البطرسية.

وقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة "مي سات"، الناطقة الرسمية باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التعزية للفقيد، ولأسرته ومحبيه.
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الكلمات المفتاحية

البطرسية الأنبا أرميا الأنبا رويس

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