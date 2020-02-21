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نتائج مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020.. الزمالك يتوج بالسوبر على حساب الأهلي.. وأرسنال ينتصر في الدوري الأوروبي
الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:22 ص
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حسن شحاتة
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نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 20 / 2 / 2020، أبرزها فوز الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الخميس في السطور التالية:
نتائج مباريات اليوم في كأس السوبر المصري
الأهلي ضد الزمالك، حقق الزمالك الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.
نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ32"
خيتافي ضد أياكس، سقط أياكس في فخ الهزيمة أمام خيتافي بنتيجة 2-0.
كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.
لودوجوريتس ضد الإنتر، حقق إنتر ميلان فوزا هاما على لودوجوريتس بنتيجة 2-0.
أولمبياكوس ضد أرسنال، خطف أرسنال فوزا صعبا بنتيجة 1-0.
نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي
الشباب ضد ضمك، أنتهت المباراة بنتيجة 3-2 للشباب.
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