نتائج مباريات اليوم الخميس 20 / 2 / 2020.. الزمالك يتوج بالسوبر على حساب الأهلي.. وأرسنال ينتصر في الدوري الأوروبي







نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 20 / 2 / 2020، أبرزها فوز الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الخميس في السطور التالية:



نتائج مباريات اليوم في كأس السوبر المصري



الأهلي ضد الزمالك، حقق الزمالك الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.





نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "ذهاب دور الـ32"



خيتافي ضد أياكس، سقط أياكس في فخ الهزيمة أمام خيتافي بنتيجة 2-0.





كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.





لودوجوريتس ضد الإنتر، حقق إنتر ميلان فوزا هاما على لودوجوريتس بنتيجة 2-0.





أولمبياكوس ضد أرسنال، خطف أرسنال فوزا صعبا بنتيجة 1-0.