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الكويت تتخذ قرار جديد بعد وفاة حالتين بـ"كورونا" في إيران

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:24 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قررت السلطات الكويتية، وقف الرحلات البحرية من وإلى إيران، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

جاء ذلك عقب وفاة حالتين في إيران بمرض فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

كورونا عدد الوفيات الكويت الصين إيران

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