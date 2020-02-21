كارلوس: يختار أفضل لاعب في قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

أعجب الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد الأسبق، بمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأخير (4 – 3 ) بركلات الترجيح، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، مساء اليوم الخميس.