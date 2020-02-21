بالأبيض.. رانيا يوسف تتألق في افتتاح مهرجان "الفجيرة"













وحققت رانيا يوسف، خلال الساعات الماضية، ضجة على السوشال ميديا بسبب تأييدها مطربي المهرجانات وذلك بعد قرار منعهم من الغناء من قبل نقابة الموسيقيين.رانيا يعرض لها فيلم "صندوق الدنيا" في دور العرض واجسد خلاله شخصية فاطمة التي ترغب في تحقيق حلمها بالزواج ويشاركها البطولة خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات.وحققت نجاحًا كبيرًا مؤخرا بمسلسل الآنسة فرح والذي تم عرضه على أحدي القنوات الفضائية الشهيرة وشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم اسماء ابو اليزيد وتامر فرح وعارفة عبد الرسول ومحمد كيلاني وأحمد مجدي وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وإخراج وائل فرج.