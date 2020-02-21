حمدي الميرغني يهنئ مصطفى بسيط بعيد ميلاده (صورة)













وجه الفنان حمدي الميرغني، رسالة تهنئة لزميله مصطفى بسيط، بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر حمدي صورة جديدة له برفقة الأخير وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق حمدي قائلاً: "كل سنة وإنت صاحبي وأخويا الجدع بن الأصول اللي مفيش بني آدم يعرفه إلا لازم يحبه يارب تبقي سنة سعيدة عليك يا حبيبي".ولاقت الصورة تفاعلا من قبل الكثير، وعلق البعض قائلًا: "ربنا يديم صداقتكم"، "كل سنة وإنت طيب ربنا يحفظك يارب".يذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، الذي تدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنانة مايا دياب وماجد المصري واوس اوس وإنجي علي، والمسرحية من إخراج أشرف زكي.