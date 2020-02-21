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تعليق مثير لـ تامر أمين بعد "ماتش السوبر" (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:52 ص
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تامر أمين
تامر أمين
كساب أحمد
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عقب الإعلامي تامر أمين، على فوز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح وتتويجه بلقب كأس السوبر المصري بنتيجة 4-3، قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل، كلمة فوز الزمالك بالسوبر مش قادرة تطلع من لساني".

"وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن نجم المباراة هو "أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، معقبًا: "الموضوعية تقتضي تحية نادي الزمالك، ألف مبروك لنادي الزمالك".

ولفت إلى أن الزمالك حصل من المباراة على ما يريده، والأهلي في رأيه كان مستحوذًا بشكل كامل خلال الشوط الأول، والشوط الثاني كان مستحوذًا على المباراة بنسبة 50%"، معقبًا: "عشان تعرفوا إني قلبي أبيض، وعشان خاطر عيون الزمالكوية، هغمض عينيه وسد وداني وهذيع يا تيشيرت العمر يا أبيض".
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الكلمات المفتاحية

تامر أمين السوبر المصرى السوبر الزمالك الأهلي

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