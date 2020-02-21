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شيكابالا: أتمنى تكرار رقصتي في البطولات القادمة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:06 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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أكد محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تمتلك مجموعة من المقاتلين وحسموا بطولتين في أيام معدودة.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية:" كانت مباراة صعبة للغاية على جميع اللاعبين، نظرًا لقوة المنافس، لم نفرح بلقب السوبر الإفريقي رغبةً منا في التركيز الكامل على مباراة السوبر المحلي، حالفنا التوفيق ووفينا بوعدنا لجماهيرنا بالفوز باللقب".

وأضاف:" لم يكن هناك فاصل زمني بين مباراة الترجي في السوبر الإفريقي ولقاء الأهلي اليوم، تعرضنا لاجهاد كبير بسبب السفر إلى قطر ثم ترانزيت في الأردن للعودة إلى مصر، قبل أن نسافر مرة أخرى إلى الإمارات".

وعن مجريات مباراة السوبر أمام الأهلي.. قال شيكابالا:" الأهلي سيطر على المباراة، ولكن دون خطورة، وفي الشوط الثاني نجحنا في تهديد مرماهم في أكثر من كرة، كان هدفنا منذ البداية إغلاق المساحات والتمركز الصحيح منعا لاستقبال شباكنا أهداف".

وتابع:" لا نعرف مصير مباراة الدوري أمام الأهلي، ولكننا جاهزون لمواجهتم في حالة إقامتها في موعدها المحدد، سنعود إلى مصر للاحتفال مع جماهيرنا في المطار".

وتحدث شيكابالا في نهاية حديثه عن رقصته المعتادة وهو يرفع الكؤوس.. قائلًا :" أتمنى التتويج مع الزمالك بمزيد من البطولات لتكرار رقصتي".

وتوّج الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
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