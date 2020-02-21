مسؤول بالبنك الدولي: تحول جذري لإصلاح منظومة التعليم بمصر

قال رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي، الدكتور خايمة سافيدرا، إن هناك تغيير كبير في قضية التعليم بمصر ويتم التركيز على تنمية المهارات والقدرات لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك تحولًا جذريًا لإصلاح التعليم في مصر، وبناء نظام يعتمد على الإبداع.



وأضاف "سافيدرا"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس: "نتابع مع مصر بشكل مستمر في خطة إصلاح وتطوير التعليم المصري".



وأشار إلى أن تطوير نظام التعليم ضروري لمواكبة التغييرات على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن بنك المعرفة أحد أهم العوامل لإصلاح منظومة التعليم في مصر.

