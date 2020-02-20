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"التعليم" تحدد الخطوة المقبلة لحركة النقل الداخلي والخارجي
الخميس 20/فبراير/2020 - 11:52 م
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الفجر السعودي
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كشفت وزارة التعليم عن الخطوة الواجب اتباعها بعد إغلاق باب التقديم في نظام "نور" على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضحت أن الخطوة المقبلة بعد إغلاق النظام هي طباعة الإقرار والاستمارة، لمدة (5) أيام، ومن ثم رفعها على النظام مرة أخرى لإتمام طلب النقل.
وأشارت إلى أن باب التقديم في نظام "نور" على حركة النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، وتحديث البيانات واعتمادها، سيتم إغلاقه في تمام الساعة الـ12 ليلاً .
ودعت الراغبين في التقدم لحركة النقل لهذا العام بسرعة إدخال الرغبات قبل موعد الإغلاق، مضيفة أنه بالإمكان الانسحاب من الحركة عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام ضمن حركة النقل.
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