تقرير.. السيادة أساسية لأمن العراق ومستقبله









عاش المواطنون العراقيون لسنوات مع عدم الاستقرار والفساد الناجم عن القوى الأجنبية التي تتدخل في سياساتهم الداخلية، وفي أعقاب القمع الأخير للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، من الواضح أن وعود الديمقراطية من كل من التدخل الأمريكي في عام 2003 والربيع العربي ما زالت بعيدة عن الوفاء.وهذه المرة، وقع اللوم إلى حد كبير على جارة العراق وعدوه التاريخي، إيران، حيث إحتاج العراق إلى دعم المجتمع الدولي لاستعادة سيادته وتخصيص الموارد العامة لتحسين رفاهية مواطنيه بدلًا من دعم المصالح الإيرانية.وفي أكتوبر من العام الماضي، اندلعت الاحتجاجات في بغداد وغيرها من المدن الكبرى للمطالبة بظروف معيشية أفضل وكذلك وضع حد للتدخل الإيراني في السياسة العراقية، وقوبلت الاحتجاجات بالعنف على أيدي الشرطة ومليشيات مختلفة تدعمها إيران، وفرضت الحكومة تعتيم الإنترنت لمدة أسبوعين.ومع ذلك، حتى بعد مقتل المئات وجرح الآلاف، لم يتراجع المتظاهرون، حيث عرضت الحملة القمعية الوحشية العديد من السمات المميزة العنيفة التي نشرتها إيران عندما كان مواطنوها يدعون إلى وضع حد للفساد والركود الاقتصادي قبل أشهر، مما لا يثير الدهشة، أن الميليشيات الشيعية التي قمعت المتظاهرين في العراق تم تدريبهم من قبل إيران.وليس من الصعب تحديد أسباب تصاعد السخط العام، وما زال حوالي مليوني شخص مشردين داخليًا في العراق نتيجة للحرب على تنظيم "داعش"، وإعتمد تسعة ملايين منهم على المساعدات الإنسانية.وبالرغم ذلك، خصصت بغداد مواردها لطهران بدلًا من خدمة شعبها، وغالبًا ما يتم توجيه الأموال إلى الممثلين والميليشيات السياسية المؤيدة لإيران بدلًا من الشعب العراقي.وحوالي نصف سكان العراق تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وقد قضى الكثيرون حياتهم بأكملها في ظل الحرب والصراع، وكل ما يعرفونه هو البطالة، أو عدم وجود خدمات عامة أو عدم كفاءة، والفساد والتدخل المتزايد من قبل جارهم العدائي، وإذا لم يتم تلبية مطالبهم واستمرت إيران في نشر الانقسام على أسس طائفية حساسة، حيث يمكن دفع العراق مرة أخرى في طريق العنف والحرب الأهلية.ولم يتم حل النزاع الطائفي في العراق بالكامل بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وتمكنت إيران من الاستفادة من عدم الاستقرار المتأصل، بعد أن بدأت القوات الأمريكية انسحابها، بدأت إيران في ملء فراغ السلطة الذي خلفه.كما كانت طهران قادرة على التسلل إلى السياسة العراقية من خلال اختيار جواسيس وكالة المخابرات المركزية السابقين والتدخل لاحقًا لتسليح وتنظيم الميليشيات لمحاربة داعش، وإن القوات التدميرية لما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" قد هُزِمت إلى حد كبير وتم طردها من الأراضي العراقية، لكن نفوذ إيران مستمر في النمو.وتوسطت إيران في الصفقة التي أوصلت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السلطة في بغداد عام 2018، وبغية أن يظل في السلطة بعد بدء الاحتجاجات، يبدو أنه كان بحاجة إلى دعم خارجي. لإيران مصلحة كبيرة في الإبقاء على سلطة العراق في أيدي القادة الشيعة الموالين لطهران.وبينما توسع الجمهورية الإسلامية من وجودها في المنطقة من خلال تحويل حكومة العراق إلى واحدة من وكلائها، فإنها تقترب أكثر من هدفها المتمثل في إنشاء ممر إلى البحر المتوسط من خلال حلفائها الآخرين في سوريا ولبنان، وغالبًا ما يشار إلى هذا الجسر البري باسم الهلال الشيعي.وإذا لم تتم إعادة إيران إلى حدود حدودها، فسيظل العراق غارقًا في الحرب والفقر وسيكون بمثابة أرض خصبة للتطرف وملاذ آمن دولي للمنظمات الإرهابية التي تدعمها طهران.وبصرف النظر عن الدعم الفعال للمتظاهرين في الشوارع العراقية، تعين على الأمم المتحدة دعم المجموعات العديدة المؤيدة للسيادة وغير الطائفية التي تعمل على تخليص الحكومة في بغداد من النفوذ الإيراني، وتحت مظلة تحالف السيادة من أجل العراق، الذي يدعو لمطالب المحتجين بالسيادة والقومية، حيث وقعت الجبهة الوطنية العراقية المستقلة التي يقودها الشيعة والسنة والحركة الوطنية للحكمة، كما تم تأسيس مجموعة أخرى، تحالف السيادة من أجل العراق مؤخرًا لجمع المجموعات المنشقة في حركة واحدة متماسكة لإزالة القوى الأجنبية من أجل استعادة السيادة.وهذه الحركات، أيًا كان تركيبها العرقي، دعت جميعها إلى إنهاء الهيمنة الإيرانية على العراق وتسعى إلى سد الفجوات العرقية الداخلية في البلاد من خلال تجدد الشعور بالوطنية والهوية الوطنية.وعلاوة على ذلك، عندما تخلص العراق من قبضة طهران ويسيطر على أراضيها ومؤسساتها، يمكن لصفقات الاستثمار القيمة من القوى الخليجية والغربية أن تتدفق وتساعد في إعادة بناء البنية التحتية والتقدم الاقتصادي، وليس الترسيخ السياسي، هي مفتاح الاستقرار في العراق، إن مجرد استبدال الوجود الإيراني بوجود أمة أخرى لن ينظر إليه العراقيون بشكل إيجابي.كما أنه لدى المتظاهرين كل الأسباب للمطالبة بتخصيص موارد بلادهم للعراق والعراقيين بدلًا من دفع المليشيات والجماعات السياسية الموالية لإيران، ستضمن المجموعات المؤيدة للسيادة أن تذهب إيرادات الضرائب إلى الخزانات العامة وليس للقوى الأجنبية، وفي النهاية - سيتم اتخاذ القرارات في مصلحة العراق وليس إيران.